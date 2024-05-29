«ليه ربنا خلق الشيطان؟».. أمين الفتوى يجيب تساؤل طفلة

أجاب الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال طفلة تدعى «ملك»، حول: «لماذا خلق الله الشيطان؟».

أضاف «عمران»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة ببرنامج «البيت» المذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء: «الشيطان اللي هو إبليس كان مع الملائكة، وكان يعبد الله، لكنه قرر من نفسه أن يعصي الله، فلم يسجد آدم، وهو من قرر أن يكون عدوا آدم ولأولاد آدم».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «ربنا - سبحانه وتعالى، حذرنا من اتباع الشيطان، وعلينا اتباع الرسل والإنبياء، واتباع سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نفهم أن الشيطان عدو لبني آدم إلى يوم الدين، وسيظل عدو لنا ويحاول أن يبعدنا عن طريق الهداية».