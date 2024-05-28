تراجع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 الآن.. اعرف الجرام بكام

تراجعت أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة المصرية، إذ هبط سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات ليسجل 3140 جنيها للشراء، و3120 جنيها للبيع، مقارنة بـ3150 جنيها للشراء، و3130 جنيها للبيع، وفق ما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الذهب الآن

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة المصرية، والتي جاءت كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3589 جنيها للشراء، و3566 جنيهًا للبيع، مقارنة مع 3599 جنيها للشراء، و3576 جنيها للبيع في بداية التعاملات المسائية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة نحو 2691 جنيها للشراء، و2674 جنيها للبيع، مقارنة بـ2681 جنيها للشراء، و2664 جنيها للبيع.

ووصل سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر 2093 جنيها للشراء، و2079 جنيها للبيع.

بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 1794 جنيها للشراء، و1783 جنيها للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن 25 ألفا و6120 جنيها.