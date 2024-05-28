تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة.. اعرف وصل كام

شهدت أسعار الذهب تراجعا الآن في محلات الصاغة المصرية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3125 جنيها للبيع، و3145 جنيها للشراء، مقارنة بـ3130 جنيها للبيع، و3150 جنيها للشراء، وفق ما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الذهب الآن

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة المصرية، والتي جاءت كالتالي:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3594 جنيها للشراء، و3571 جنيهًا للبيع، مقارنة مع 3599 جنيها للشراء، و3576 جنيها للبيع في منتصف التعاملات.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن ليسجل 3145 جنيها للشراء، و3125 جنيها للبيع، مقارنة مع 3150 جنيها للشراء، و3130 جنيها للبيع.

كما سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة نحو 2696 جنيها للشراء، و2679 جنيها للبيع، مقارنة مع 2701 جنيه للشراء، 2684 جنيها للبيع.

ووصل سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر 2097 جنيها للشراء، و2083 جنيها للبيع.

بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 1797 جنيها للشراء، و1786 جنيها للبيع.

سجّل سعر الجنيه الذهب الآن 25 ألفا و6160 جنيها.