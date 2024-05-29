أمين الفتوى: هذا الشعور سبب تعرضنا للحسد

أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول: «كثرة الحركة تحرك إحساسها بأنها أخذت عين وحسد، بعدما شخص قال لها إيه الحركة الكثيرة، ولا يوجد خلل صحي عندها؟».

وأضاف «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم: «اللي حصل عندها قابلية لـ الحسد، فيه استعداد نفسي عندها إنها تتحسد، هى حاسة بكده، فيحصل لها حسد، فالشعور الشديد بوقوع الحسد هو السبب في الحسد».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لازم تكون عندها همة وعزيمة، وتواظب على الصلاة والأذكار، ولا تشغل بالها بأمر إنها تتحسد أو لا، وعليها أن تترك الأمر لله، لو الأمر استمر لازم تذهب إلى طبيب نفسي».