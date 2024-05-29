أحمد الطاهري لمشاهدي القاهرة الإخبارية: نعدكم بمزيد من الاجتهاد للحفاظ على مصداقيتنا

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنَّ الرسالة الإعلامية لقناة القاهرة الإخبارية أو للشركة المتحدة في الأصل تعبر عن سياق اجتماعي وسياسي في مصر.

رسالة «القاهرة الإخبارية» معبرة عن حال فلسطين

وأضاف الطاهري خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَه لولا هذا السياق السياسي والاجتماعي ما كانت هذه الرسالة أن تكون معبرة عن حال فلسطين في اللحظة الكارثية التي تعيشها القضية الفلسطينية.

ووجه رسالة لمشاهدي قناة القاهرة الإخبارية قائلًا: «شكرًا لكم، ونعدكم بمزيد من العمل والاجتهاد للحفاظ على مصداقيتنا لديكم».