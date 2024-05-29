عائد بالعملة الصعبة.. تفاصيل أعلى 5 شهادات دولارية إدخارية في البنوك

تقدم البنوك المصرية أنواعا مختلفة من الشهادات الادخارية، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، ونرصد في السطور التالية أعلى 5 شهادات بالدولار مدة 3 سنوات في البنوك المصرية، بحسب جدول أسعار العائد على المواقع الرسمية.

شهادة الدولار في بنك التعمير والإسكان

يوفر بنك التعمير والإسكان الشهادة الذهبية بعائد 5.35% سنويًا، وهو ثابت طوال مدة الـ3 سنوات، ودورية الصرف شهريًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف دولار.

شهادة البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري الشهادة الذهبية بالدولار بعائد 5.15% سنويًا، والعائد ثابت طوال مدة الـ3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 500 دولار، ودورية الصرف تكون شهريًا.

شهادة البنك التجاري الدولي CIB

وبالنسبة لشهادة البنك التجاري الدولي الثلاثية بالدولار، يكون العائد 5.25% سنويًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف دولار، ودورية الصرف شهريًا.

شهادة بنك قناة السويس

يقدم بنك قناة السويس الشهادة بعائد 5.15% سنويًا، ومدة الشهادة 3 سنوات والعائد ثابت يصرف شهريًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة 100 دولار.

شهادة بنك المشرق

وعن شهادة بنك المشرق الدولارية، تكون بعائد 5.25% سنويًا، لمدة 3 سنوات، والصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 500 دولار.