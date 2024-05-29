عائد بالعملة الصعبة.. تفاصيل أعلى 5 شهادات دولارية إدخارية في البنوك
كتب:
منة العشماوي
03:14 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
شهادة الدولار
تقدم البنوك المصرية أنواعا مختلفة من الشهادات الادخارية، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، ونرصد في السطور التالية أعلى 5 شهادات بالدولار مدة 3 سنوات في البنوك المصرية، بحسب جدول أسعار العائد على المواقع الرسمية.
شهادة الدولار في بنك التعمير والإسكان
يوفر بنك التعمير والإسكان الشهادة الذهبية بعائد 5.35% سنويًا، وهو ثابت طوال مدة الـ3 سنوات، ودورية الصرف شهريًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف دولار.
شهادة البنك الأهلي المصري
يتيح البنك الأهلي المصري الشهادة الذهبية بالدولار بعائد 5.15% سنويًا، والعائد ثابت طوال مدة الـ3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 500 دولار، ودورية الصرف تكون شهريًا.
شهادة البنك التجاري الدولي CIB
وبالنسبة لشهادة البنك التجاري الدولي الثلاثية بالدولار، يكون العائد 5.25% سنويًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف دولار، ودورية الصرف شهريًا.
شهادة بنك قناة السويس
يقدم بنك قناة السويس الشهادة بعائد 5.15% سنويًا، ومدة الشهادة 3 سنوات والعائد ثابت يصرف شهريًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة 100 دولار.
شهادة بنك المشرق
وعن شهادة بنك المشرق الدولارية، تكون بعائد 5.25% سنويًا، لمدة 3 سنوات، والصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 500 دولار.