البنك الأهلي يطلق خدمة إضافة الحوالات الواردة من الخارج لعملائه

أعلن البنك الأهلي إطلاق خدمة إتاحة استقبال الحوالات الإلكترونية الواردة من الخارج لصالح حسابات العملاء بالجهاز المصرفي في مصر لحظيا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، من خلال شبكة الوكلاء والمراسلين لدى البنك.

تفاصيل خدمة إتاحة استقبال الحوالات الإلكترونية من الخارج

وقالت إنجي حراز، مدير عام الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك الأهلي المصري في بيان، إنّ عملاء البنك يمكنهم من خلال الخدمة إضافة الحوالة الإلكترونية التي ترد من الخارج بالعملة المحلية لصالح أي حساب بنكي أو بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية لعملاء الجهاز المصرفي بجميع البنوك المحلية العاملة داخل مصر، والمشتركة في «شبكة المدفوعات اللحظية»، كما توفر الخدمة الجديدة الاستفادة من أفضل الأسعار المطبقة ومتابعة التحويلات لحظيا من خلال زيارة موقع البنك، مضيفة أنّ الخدمة ستمنح لعملاء البنك إمكانية سحب التحويلات من ماكينات ATM لتلك البنوك المحلية، والمحافظ الإلكترونية في أي وقت على مدار 24 ساعة.

دعم الوعي المصرفي والتحول الرقمي

وأشار يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى أنّ الخدمة الجديدة تأتي استمرارا لريادة البنك وسعيه الدائم في تقديم أفضل وأسرع الخدمات المصرفية لعملاء الجهاز المصرفي خارج وداخل مصر، مشيرا إلى أنّ التحويلات الواردة من الخارج تلعب دور كبيرا ليس فقط في الاقتصاد الوطني بل تعمل على انتعاش الاقتصاد العالمي ككل.

زيادة التدفق النقدي الأجنبي عبر التحويلات الواردة

وأضاف كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أنّ الخدمة تعكس سعي البنك الدائم في إتاحة عدة طرق في مجال التحويلات الالكترونية الواردة، وزيادة التدفق النقدي الأجنبي عبر التحويلات الواردة من الخارج، حيث تتيح استقبال الحوالات الواردة من خلال الوكلاء والبنوك داخل الشبكة الخاصة بمراسلي البنك على سبيل المثال مصرف الراجحي والبنك الاهلي السعودي وبنك البلاد بالسعودية – شركة الانصاري للصرافة وشركة الفردان للصرافة بدولة الإمارات – شركة الملا للصرافة وشركة المزيني للصرافة بدولة الكويت، وغيرها من شبكة الوكلاء والمراسلين، وإرسال التحويلات إلى البنك الأهلي المصري لصرفها لأكبر عدد من عملاء البنك أو غير العملاء.

وأضاف أنّ الخدمة الجديدة تعمل على تعزيز تجربة عملاء البنك الأهلي المصري وتوفير تكلفة أقل مقارنة بالعروض المماثلة المتوفرة في السوق مع معالجة أي ثغرات أخرى تعرقل عملية التحويلات الواردة من قبل، إضافة إلى تحويل الأموال بعدة طرق تتجاوز القنوات المعتادة وذلك لتلبية شرائح المجتمع خارج وداخل مصر.