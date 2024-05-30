لقبوه بـ«دافينشي الصغير».. ألماني في عمر العامين يبيع لوحاته بـ7 آلاف دولار

خلال إجازة عائلية في الخريف الماضي، لاحظ والدا الطفل الألماني لوران شوارتز، تركيزه في العمل داخل غرفة الأنشطة بالمنتجع، الذي كانوا يقيمون فيه، وعند ذهابهما إليه وجدا كثير من اللوحات الفنية التي رسمها بأنامله الصغيرة، ليقررا تحضير مفاجأة له عند العودة إلى المنزل.

لوحات الطفل صاحب العامين

جهز الوالدان ليزا وفيليب شوارتز، استديو صغير لطفلهما الموهوب في الرسم وشاهداه بدهشة، وهو يضيف إلى لوحاته كثير من الألوان الزاهية، لتخرج أشكالا جميلة لحيوانات مثل الفيلة والخيول والديناصورات.

وبحسب حديث الوالدين لصحيفة «التايمز»، فالطفل «لوران» يتابعه أكثر من 29 ألف شخص عبر الحساب الذي أنشأته له والدته عبر «إنستجرام» وعندما أشاد الجمهور بموهبته الكبيرة في سن مبكرة مطلقين عليه لقب «دافينشي الصغير»، تشجعت الأم في شهر أبريل الماضي لعرض لوحات صغيرها في أكبر معرض فني في ميونيخ.

حساب مصرفي للطفل «لوران»

فنان متمكن من أدواته يستطيع التعبير عن ذاته من خلال الألوان التي جعلت محبو الفن يخطفون لوحاته من رفوف المعارض حتى بلغ سعرها 7 آلاف دولار، إذ تقول والدته «ليزا» إن النقود التي يحصل عليها من لوحاته موجودة في حساب مصرفي باسمه، لن يتمكن من التصرف فيها قبل أن يبلغ سن 18 عاما، مضيفةً أن «لوران» يتمتع بمزاجية الفنانين التي تجعله في بعض الأحيان ينقطع عن الرسم بالثلاث والأربع أسابيع، ثم يجذبه الأمر فجأة فيقول: «ماما.. أرسم».