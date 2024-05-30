طارق دسوقي: الفن يحارب الجهل في المجتمع بزيادة الوعي

نظّمت جامعة حلوان ندوة بعنوان «الأزمة الاقتصادية وإنجازات الجمهورية الجديدة»، بمجمع الفنون والثقافة في الجامعة، متضمنة خطة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، حاضر فيها الفنان طارق دسوقي، في إطار جهود الجامعة لإثراء الوعي الثقافي لدى طلاب الجامعة حول الأزمة الاقتصادية العالمية.

دور الإعلام في زيادة الوعي بالمجتمع

وأوضح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، خلال كلمته، أنّ المشروعات والإنجازات التي تحقّقت في ظل الجمهورية الجديدة هدفها تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية لتحقيق النهضة الشاملة في مختلف القطاعات.

الفن طوق نجاة من الجهل في المجتمع

وأبدى الفنان القدير طارق الدسوقي سعادته بتواجده في رحاب جامعة حلوان، مثمنًا هذا النوع من الندوات المسؤولة عن بناء وعي الشباب، مؤكدا ضرورة القضاء على الجهل للتغلب على الفقر والمرض، باعتباره سببًا رئيسيًا للأزمات والكوارث، ويتحقق ذلك بالاهتمام بالفن والإعلام لزيادة الوعي لدى المجتمع في كافة المجالات.

وميَّز دسوقي بين العالِم والمثقف، حيث يتخصص العالِم في مجال معين، بينما المثقف لديه معرفة واسعة بمختلف المجالات، وحث الطلاب على أهمية امتلاك درجة عالية من الوعي والثقافة والفكر، لتجنب الوقوع فريسة للأكاذيب والشائعات.