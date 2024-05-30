مراجعة ليلة الامتحان وأهم الأسئلة المتوقعة لمادة الاستاتيكا للثانوية العامة

تعتبر الاستاتيكا من المواد التي تحظى باهتمام كبير لدى طلاب الشعبة العلمية، لذا تتجه أنظار كثيرين إلى معرفة مراجعة ليلة الامتحان وأهم الأسئلة المتوقعة لمادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة، وهو ما نقدمه لكم بحسب منهج وزارة التربية والتعليم من خلال عرض نقاط مهمة من كل فصل.

مراجعة ليلة الامتحان وأهم الأسئلة المتوقعة لمادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة

وقدم مدرس الاستاتيكا محمود خالد، لقراء «الوطن» مراجعة ليلة الامتحان وأهم الأسئلة المتوقعة لمادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة، التي تدور حولها الامتحان سواء الأسئلة الاختيارية والمقالية، ويمكن تناولها في التقرير التالي:

اقرأ أيضًا: مفاهيم منهج الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2024.. «مش هيخرج منها الامتحان»

موعد امتحان مادة الاستاتيكا

وموعد امتحان مادة الاستاتيكا سيكون في 17 يونيو المقبل، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم، وسيكون عدد الأسئلة 20 سؤالًا، منها 18 سؤالًا اختياريًا وسؤالين مقاليين، وسيكون إجمالي الدرجات 30 درجة توزّع 10 منها على 11 سؤالًا، و8 درجات على الأسئلة المقالية، وباقي الدرجات توزّع على باقي الأسئلة.