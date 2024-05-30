حكاية مسلسل أظهر قصة الحب بين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

جمعتهما قصة حب بدأت خلال تصوير أحداث مسلسل وفيلم، لتتوج علاقتهما بالخطوبة في ديسمبر عام 2019، ويعقد الفنان أحمد خالد صالح قرانه على الفنانة هنادي مهنا في أكتوبر عام 2020، ومنذ ذلك الوقت، حرص الثنائي دائمًا على إظهار احترامهما ومدى حبهما لبعضهما، لتثير أنباء انفصالهما التي انتشرت خلال الساعات الماضية، تساؤل جمهورهما ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن مصير علاقتهما، بعد أنّ حذفت «هنادي» صورها مع زوجها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

الفنان أحمد خالد صالح، نفى في تصريح لـ«الوطن»، انفصالهما، وأنها شائعات لا صحة لها، لذا نستعرض في التقرير التالي، ملامح من علاقة الثنائي وكيف بدأت قصة حبهما بحسب ما كشفته «هنادي» في لقاء تليفزيوني.

حكاية مسلسل كشف حالة الحب بينهما

الفنانة هنادي مهنا قالت خلال لقاء لها مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة «سي بي سي»، إنّ قصة حبهما بدأت في أثناء تصويرها لأحد المسلسلات، بينما كان أحمد خالد صالح يصور فيلما في بلاتوه آخر بجانبها: «اتقابلنا وخد رقمي واتكلمنا في التليفون، وواحدة واحدة قربنا وكلم أهلي، ومكانتش الناس كلها تعرف، بس لما اشتغلنا قبل الخطوبة مع بعض وظهرنا في مسلسل الفتوة، اتكلموا عننا وظهر الحب بينا مع كل مشهد».

«هنادي» وأحمد خالد صالح جسدا في مسلسل الفتوة الذي عرض عام 2020، قصة شخصين يقعان في حب بعضهما، وكان يقول لها في المسسلسل دائمًا إنه عثر على حبه الحقيقي: «أول مكالمة بينا كانت أربع ساعات تقريبا وحسيت أني عاوزة أكلمه كل يوم، وهو قالي إنه حس بروحي الطيبة، وكنا على طول على تواصل مع بعض».

علاقة هنادي مهنا وزوجها

تطورت العلاقة بينهما وظهرا في كثير من المناسبات سويًا، وفي شهر أكتوبر عام 2020، تفاجأ الجمهور بإعلان عقد قرانهما، ومنذ ذلك الوقت، دائمًا ما يلفتا الأنظار إليهما بسبب الرومانسية التي تسيطر على علاقتهما وتتجدد مع كل ظهور لهما.