كيفية تحديد الصن بلوك المناسب للبشرة.. «اعرفي أفضل نوع»

مع اقتراب فصل الصيف الذي يفصلنا عن حلوله نحو 21 يومًا، تلجأ الفتيات والسيدات إلى وضع الصن بلوك للحماية من أشعة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة خاصة في المصايف وأماكن التنزه المختلفة، دون معرفتهن بأنّ هناك أنواعًا للصن بلوك تختلف بحسب نوع البشرة نفسها حتى لا يحدث ضررًا للجلد.

كيفية تحديد نوع الصن بلوك

الدكتورة نجلاء فتحي، استشاري الأمراض الجلدية، قالت إنّ تحديد نوع الصن بلوك المناسب يتوقف على نوع البشرة وطبيعتها، وعن طبيعة العمل التي تبذله الفتاة أو السيدة وفترات التعرض لأشعة الشمس والماء، ومدى استخدام المكياج مع الصن بلوك، وهل يستخدم لإخفاء التجاعيد أم للحماية من أشعة الشمس فقط.

وأضافت استشاري الأمراض الجلدية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنّ أفضل أنواع الصن بلوك هي التي تخلق طبقة عازلة لحجب أشعة الشمس وتمنع وصولها للبشرة، وتحتوي على زينك أوكسيد الذي يسبب طبقة بيضاء على البشرة، ويفضل استخدامه على البحر.

التخلص من احمرار البشرة

وتابعت أنه في حال حدوث احمرار للبشرة بعد التعرض للشمس، يمكن عمل كمادات مياه باردة مع النشا لتقليل الاحمرار والتهيج والتورم، وهي وصفة طبيعية جيدا جدًا.