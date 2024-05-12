تشغيل المرحلة الثالثة من مترو الخط الأخضر أمام الركاب الأربعاء المقبل

أعلنت وزارة النقل أنّه تقرر بدءًا من صباح الأربعاء 15 مايو 2024، التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث «3C» الذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، ويشمل 5 محطات 3 نفقية هي «التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول»، ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور، ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة.

وأوضحت الوزارة أنّ التشغيل يأتي بعد الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي دون ركاب لهذا الجزء، والتي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل «الإنارة – التكييف – التهوية - مكافحة الحريق» للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها، وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور

وجاء في بيان وزارة النقل، أنّه بالتشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء الأخير من الخط الثالث، يكون جرى تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورا بالكيت كات، ثم يتفرع شمالاً حتى محور روض الفرج وجنوبا حتى جامعة القاهرة.

ويمتد الخط بطول 41.2 كيلومتر ويشتمل على 34 محطة، وجرى تنفيذه على 4 مراحل، ويعتبر أول شريان عرضي للربط بين شرق وغرب القاهرة الكبرى وهو حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككي بالجر الكهربائي «شبكة مترو الأنفاق – خطي المونوريل – القطار الكهربائي الخفيف»، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل ومع الخط السادس الجاري دراسته في محطة العباسية.

كما يشتمل الخط على 3 ورش للعمرة لصيانة الوحدات المتحركة العاملة على الخط «العباسية على مساحة 10 أفدنة، وإمبابة على مساحة 24 فدانا، والتي تتم فيهما العمرات الخفيفة للقطارات - السلام والتي تعتبر من أكبر الورش في الشرق الأوسط وإفريقيا وتم تنفيذها على مساحة 65 فدانا ومخصصة لأعمال العمرات الخفيفة والجسيمة للقطارات».