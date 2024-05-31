شهادة في بنك مصر تمنحك عائدا يتجاوز 5000 شهريا.. اعرف التفاصيل

يقدم بنك مصر، شهادات ادخارية متنوعة من بينها شهادة طلعت حرب مدة العام لأكثر من عائد سواء 27% يُصرف نهاية المدة أو 23.5% سنويًا يصرف شهريًا أو 23% سنويًا يصرف يوميًا.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك مصر، على شهادة طلعت حرب يكون الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

عائدة شهادة طلعت حرب

يمكن لصاحب مبلغ 300 ألف جنيه الحصول على عائد 81 ألف جنيه نهاية المدة في حال اختيار عائد 27%، و5875 جنيهًا شهريًا على عائد 23.5%، ونحو 190 جنيهًا يوميًا على عائد 23%.

دراسة خفض شهادة الادخار

وشهادة طلعت حرب طُرحت في يناير الماضي، وسبق وذكر محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» منذ نحو أسبوعين، أنّ البنك يدرس خفض شهادة الادخار مدة العام ذات العائد 27% و23.5% و23% في لجنة الإلكو المقبلة.

وشهادة طلعت حرب للأفراد الطبيعيين فقط مصريين أو أجانب، ومعدل العائد يكون ثابتا طوال فترة الشهادة، ويمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وهناك إمكانية للاقتراض بضمانها.