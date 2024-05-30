بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، وذلك بعد اعتمادها رسميًا بنسبة نجاح 84.7%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190 ألفًا و260 طالبًا وطالبة حضر منهم 185 ألفًا و545 طالبًا وطالبة، ونجح 157 ألفًا و336.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة الترم الثاني، من خلال الخطوات التالية:-

1- فتح الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة من الرابط.

2- الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، التي سيتم تفعيلها خلال دقائق على موقع المديرية.

3- كتابة رقم جلوس الطالب.

4- عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

- نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 93.8%.

- نتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 91%.

- نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.6.

نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74%.

نتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 62.3 %.

- إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 97.53%.

- إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت 97.92%.

- حصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96%.