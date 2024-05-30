سوزان نجم الدين تحذر الجمهور بعد اختراق حسابها الرسمي على «فيسبوك»

تعرضت صفحة سوزان نجم الدين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى الاختراق، وذلك من خلال برامج خاصة بالذكاء الاصطناعي.

اختراق صفحة سوزان نجم الدين بالذكاء الاصطناعي

وتبين من خلال الرسائل الخاصة التي قام بها المخترق، أن الذي يقوم بالرد هي برامج AI حيث تبين من الردود أنها مبرمجة بالكامل وليست ردود طبيعية.

وطلبت تلك البرامج بعض الأموال من المتابعين، لذلك خرجت سوزان نجم الدين محذرة المتابعين أن تلك الرسائل ليست من خلالها، فيما أكدت الممثلة السورية خوفها من عدم التفرقة بين الردود الطبيعية والذكاء الاصطناعي خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال سوزان نجم الدين

وشاركت الفنانة سوزان نجم الدين في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل الحشاشين مع الفنان كريم عبدالعزيز، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا في مصر والوطن العربي، وحصل على إشادة كبيرة من النقاد والجمهور على حد سواء، وتناول تاريخ جماعة الحشاشين الإرهابية وجرائمهم عبر التاريخ، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم كريم عبدالعزيز، أحمد عيد، عمر الشناوي، فتحي عبدالوهاب، من إخراج بيتر ميمي وتأليف عبدالرحيم كمال.