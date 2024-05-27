ميزات جديدة لمستخدمي واتساب.. إحداها تعمل بالذكاء الاصطناعي

تستعد شركة ميتا المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي الشهير واتساب لاختبار ميزة جديدة لمستخدميها تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة من الميزات التي توفرها الشركة مؤخرا للمستخدمين.

وتمكن الميزة الجديدة مستخدمي التطبيق من صنع صور شخصية لهم عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبدأ تجربة هذه الميزة في الإصدر التجريبي v2.24.11.17 من التطبيق الخاص بالهواتف التي تعمل بنظام أندرويد حسبما ذكر موقع WABetaInfo التقني.

صنع صور شخصية

ويستطيع المستخدم من خلال هذه الميزة صنع صور شخصية لملفه بالمواصفات التي يريدها، الأمر الذي يزيد من الخصوصية لصور المستخدمين وحمايتها من السرقة والاستغلال من قبل أشخاص آخرين.

تقليل ظهور الإشعارات غير المرغوب فيها

ويعمل القائمون على التطبيق أيضا على تطوير ميزة أخرى لتقليل ظهور الإشعارات غير المرغوب فيها بالنسبة للمستخدمين، حيث ستعمل هذه الميزة على حذف الإشعارات غير المهمة للمستخدم بشكل تلقائي.

هذا بالإضافة لميزة أخرى جديدة تستعد «ميتا» لطرحها لمستخدمي واتس آب وهي ميزة تدعى «People nearby»، التي ستساعد المستخدمين على مشاركة الملفات دون الحاجة للاتصال بالإنترنت وبسرعات عالية وبمستوى عال من الحفاظ على الخصوصية والأمان.