تعيينات شركة «مياه الدقهلية».. فتح باب التظلمات لمدة 6 أيام لوظائف 2024

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية فتح باب التظلمات بدءا من اليوم ولمدة 6 أيام حتي يوم الخميس المقبل الموافق 23 من شهر مايو الجاري 2024 للمتقدمين لشغل وظيفة محصل بنظام الوكالة وفقًا للإعلان رقم 4 لسنة 2023 للمراكز التالية «المنصورة - محلة دمنو - طلخا - نبروه - ميت سلسيل - الكردي - الجمالية - منية النصر - أجا - المطرية - المنزلة - شربين - جمصة».

الشروط المطلوبة لوظائف شركة المياه بالدقهلية 2023

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور على «فيس بوك» الشروط الواجب توافرها في الراغبين لشغل الوظائف وفقا للإعلان رقم 4 لسنة 2024، والتي جاءت على النحو التالي:

المراكز المطلوبة لوظائف شركة مياه الدقهلية

- أن يكون المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية: «بلقاس - الستاموني - تمي الأمديد - بني عبيد - دكرنس»، وفقًا لبطاقة الرقم القومي السارية والصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو ما يعادلهما.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط، نظرًا لطبيعة العمل.

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا، طبقًا لأحكام قانون الخدمة العسكرية.

- ألا يزيد السن في 11 مارس الماضي على 30 عامًا.

- تقديم إقرار ضامن عند استلام العمل للمتقدم من أحد العاملين بالجهات الحكومية أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويكون معتمدًا ومختومًا بختم الجهة، بشرط أن يكون متبقي للضامن سنتين على الأقل قبل الإحالة للمعاش، وألا يكون ضامنا لأكثر من متقدم.

- الأجر عبارة عن عمولة تحصيل عن كل دورة مدتها شهر بعد إقفال الدورة، ويصرف بدل انتقال وفقا لأحكام العقد.