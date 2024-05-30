المتحف القبطي يحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة السبت المقبل

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف القبطي سينظم احتفالية بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، والذي يوافق 1 يونيو من كل عامٍ، وتشمل الاحتفالية ندوة عن تصوير العائلة المقدسة في الفن القبطي، يُقدمها دكتور نادر ألفي ذكري، الأستاذ المساعد بكلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات، إضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن رحلة العائلة المقدسة، وإقامة كورال العذراء مريم بكنائس شبرا الجنوبية.

رمزية السلام والمحبة في أرض مصر

وفي السياق ذاته، أعلن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، تنظيم فعالية «العائلة المقدسة: رمزية السلام والمحبة في أرض مصر»، لإلقاء الضوء على التراث والآثار والممارسات الثقافية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في أرض مصر، بداية من بعد غدٍ السبت وحتى يوم 10 يونيو 2024.

الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة

وأشار المتحف إلى أن تلك الفعالية تتضمن افتتاح معرض صور، وعرض فيلم يبرز الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة المرفوع على قائمة اليونسكو، ودورة تدريبية تحت عنوان «مسار العائلة المقدسة في مصر بين الآثار والممارسات الثقافية».