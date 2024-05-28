أعلنت مديرية التربية والتعليم اعتماد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جدول امتحانات الدور الثاني 2024 المرحلة الإعدادية بمحافظة الدقهلية، سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

جدول امتحانات الدور الثاني 2024 المرحلة الإعدادية بالدقهلية

وأوضحت المديرية أن امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل الإعدادية والشهادة الإعدادية تبدأ 24 يوليو وتنتهي 30 يوليو.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية الدور الثاني

وأضافت أن امتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني العامة والمهنية ستبدأ 2 أغسطس، وتنهي يوم 8 أغسطس، وجاءت امتحانات الدور الثاني لمرحلة التعليم المجتمعي والمكفوفين والصم وضعاف السمع بداية من 24 يوليو، وتنهي في 31 يوليو، بينما امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع الدور الثاني ستبدأ من 3 أغسطس وتنتهي في8 أغسطس

تنسيق مستمر مع الإدارات التعليمية بالدقهلية

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه يتم التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة وتكليفات محافظ الدقهلية بالنسبة للامتحانات المشار إليها.