تحذير مهم من «التمريض» قبل ماراثون الثانوية: ابتعدوا عن الأكاديميات الوهمية

حذرت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات ومعاهد التمريض المختلفة، من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة التي تمنح شهادات غير معتمدة، خاصة مع اقتراب بدء ماراثون الثانوية العامة، وتنسيق كليات التمريض 2020، مؤكدة أن كثيرا من الأكاديميات تدعي أنها مرخصة وهي ليست كذلك.

تنسيق كليات التمريض 2024

وأضافت لـ«الوطن» أن النقابة تسعى جاهدة لغلق الباب أمام الكيانات الوهمية وغير المعتمدة، التي تُخرج دفعات غير مؤهلة لمزاولة المهنة، خاصة مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة وتنسيق كليات التمريض 2024، مضيفة أن النقابة لن تتحمل مسؤولية قيد خريجي تلك الكيانات، كما يوجد عدد كبير يتقدم للنقابة سنويا من خريجي الأكاديميات غير المرخصة، ولكن النقابة تعتمد فقط شهادة التخرج المعتمدة سواء كانت صادرة من المدارس نظام 5 سنوات أو المعاهد الفنية للتمريض التابعة للجامعات، وهذا من الشروط الأساسية للقيد بالنقابة بجانب الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

ومع الحديث حول تنسيق كليات التمريض 2024، جددت نقيب التمريض مطالبها لأولياء الأمور بالتأكد من أي أكاديمية أو منشأة تعليمية أو معهد أنها حاصلة على ترخيص، وأنها ليست من الكيانات الوهمية المنتشرة، وذلك حتى يستطيع أولادهم دخل نقابة التمريض والحصول على رخصة مزاولة المهنة، مؤكدة أنه حتى يكون المعهد أو الأكاديمية مرخصين يجب أن يحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات والذي يضع شروط محددة للموافقة واعتماد تلك المنشآت من بينها مساحة المكان، والموقع الجغرافي والإطار الهندسي، وغيرها من الشروط للحصول على الموافقات.

ترخيص مزاولة المهنة

ولفتت إلى أن ممارسة مهنة التمريض دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة يعتبر انتحالا لشخصية الممرض، ويحاسب عليه قانونيا، لذلك يجب التأكد من أي أكاديمية أو منشأة أو معهد قبل الدراسة فيه لتلافي الوقوع في أي مشكلات.