تسليم خطابات الندب لمراقبي امتحانات الثانوية العامة في الأسبوع المقبل

انتهت لجان الإدارة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تجهيز خطابات الندب للمٌراقبين والملاحظين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023- 2024.

ومن المٌقرر إرسال خطابات وجوابات الندب للمعلمين المٌشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024، خلال الأسبوع المقبل.

خطابات الندب لامتحانات الثانوية العامة 2024

وأكّدت لجان النظام والمراقبة، بدء تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات شهادة الثانوية العامة أول الأسبوع المقبل، على أن يتم فتح باب قبول الاعتذارات لمن تتوافر لديهم شروط عدم المشاركة في أعمال الامتحانات، إذ يجري قبول الاعتذارات في مقار بالمديريات التعليمية، وفقًا للحالات التالية:

- حالات المرض: على أن يقدم المعلم تقريرًا طبيًا حديثًا ومعتمدًا ومختومًا من المجلس الطبي العام.

- حصول المعلم على إجازة دون مرتب على أن يقدم المستند الدال على ذلك.

- المعلمة التي لديها طفل رضيع، حتى سنتين ومن لديها طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة يقدم المعلم تقريرًا طبيًا وشهادة ميلاد.

- وفاة الزوج أو الزوجة مع تقديم شهادة وفاة لا تتجاوز العام.

- اعتذار المعلمة في حالة سفر الزوج.

- الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد.