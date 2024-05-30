جهاز تنمية المشروعات»: ننفذ رؤية الدولة في النهوض بصناعة الأثاث بدمياط

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات العاملة في قطاع الأثاث بدمياط، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بهذه الصناعة باعتبارها أحد أهم القطاعات الواعدة في مصر التي تتمتع بجودة عاليه في الإنتاج وقدرة على المنافسة محليا وعالميا.

معرض صنع في دمياط

وأضاف رحمي أن الجهاز يقوم بالتنسيق بشكل مستمر مع محافظة دمياط لتنظيم معرض صنع في دمياط للأثاث بشكل دوري ومنتظم في محافظة القاهرة، بجانب العمل على تطويره من دورة إلى أخرى، مما يتيح لصناع الأثاث في دمياط الوصول إلى عملاء جدد وسوق أكبر يساعدهم على التوسع في مشروعاتهم ونموها.

جاءت تصريحات رحمي على هامش افتتاح دورة جديدة من معرض صنع في دمياط للأثاث والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة دمياط بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر بالقاهرة خلال الفترة من 30 مايو وحتى 8 يونيو المقبل حيث قام بافتتاح الدورة 22 من المعرض باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والاستاذ عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط ولفيف من مسؤولي الجهاز والمحافظة.

خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط

وأفاد رحمي بأن معرض صنع في دمياط يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لدعم الصناعة الوطنية وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفنى لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة للنهوض بها والحفاظ على الخبرة اليدوية الماهرة التي تشتهر بها المحافظة والتي تعتبر قلعة من قلاع صناعة الأثاث في المنطقة العربية.

معرض صنع في دمياط

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن معرض صنع في دمياط يأتي ضمن سلسلة معارض ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع محافظة دمياط، موضحا أن المعرض يهدف إلى دعم صناع الأثاث المصريين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية حيث حقق المعرض نجاحات متوالية منذ انطلاقه وإجمالي مبيعات تصل إلى 270 مليون جنيه بمشاركة مئات العارضين.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات ضخ ما يزيد على 250 مليون جنيه في مجال الأثاث استفاد منها ما يزيد على 5700 مشروع وفرت 18 ألف فرصة عمل، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى 30 أبريل 2024.

وأضاف رحمي أن الجهاز أتاح الآلاف من الخدمات غير المالية من خلال وحدة الشباك الواحد التابعة للجهاز بالمحافظة منها رخص نهائية وشهادات تصنيف ومزايا مما يسمح لأصحاب المشروعات الاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 مؤكدا على أن كافة المشروعات المشاركة من عملاء الجهاز في هذه الدورة من المعرض قد تم توفيق أوضاعها.

مبادرة تدوم دمياط

وأشار رحمي إلى أن الجهاز يقوم حاليا بتنفيذ مبادرة «تدوم دمياط.. مع جهاز تنمية المشروعات» لتمويل صناع الأثاث بالمحافظة بإجمالي قدره 50 مليون جنيه ووجه الدعوة لأصحاب المشروعات للتوجه لمكتب الجهاز بالمحافظة للاستفادة من هذه المبادرة بالإضافة إلى عدد متنوع من الخدمات غير المالية لمساعدة المشروعات على تطوير منتجاتها وآلياتها الإدارية.

شدد على أن سبق وتم تكليف الجهاز بتمويل مشروعات فرش الإسكان الاجتماعي بشاير الخير 3 و5 بغيط العنب بمحافظة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن المعرض في دورته الحالية يضم أكثر من 50 مصنع أثاث يعرضون تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة والجيزة وباقى المحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطى بأسعار مناسبة للجميع.