«المركزي» يترأس وفد مصر بالاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقية

ترأس حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وفد مصر في الاجتماعات السنوية للمجموعة، التي تنعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو الجاري، تحت شعار «تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي»، والتي تواكب مرور ستين عامًا على تأسيس البنك في عام1964.

الافتتاح الرسمي للاجتماعات

وشارك المحافظ في الافتتاح الرسمي للاجتماعات في حضور رؤساء عدد من الدول الإفريقية، وفي مقدمتهم الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، ودينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، وبول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، وإيمرسون دامبودزو منانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، وحسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية وموسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى جانب عدد كبير من نواب رؤساء الدول الإفريقية ورؤساء الحكومات ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ولفيف من ممثلي القطاع الخاص، وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية من 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي.

ويعقد على هامش هذه الاجتماعات بعض الفعاليات والندوات، بحضور ومشاركة ُممثلين عن شركاء التنمية، ونخبة من الأكاديميين والمستثمرين من القطاع الخاص، المهتمين بالشأن الأفريقي والقضايا التنموية في القارة.