عصام شرف بافتتاح مؤتمر الكتاب العرب: مصر تلعب دورا مركزيا في أحداث المنطقة

انطلقت فعاليات حفل افتتاح المؤتمر العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، اليوم، بمشاركة عربية واسعة، وافتتح الحفل الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق.

وأكد «شرف» في كلمته، أننا نعيش في عالم هش وأن مصر مؤهلة بما تمتلك من قدرات تسطيع أن تلعب دورا مركزيا في أحداث المنطقة والعالم، لافتا إلى أن القضايا العربية تحتاج من كل حملة الأقلام إلى لون من ألوان التجرد والنضال بالكلمة مستعيدا أحلامه الخاصة في أن يرى الأمة متحدة متماسكة مترابطة.

رؤية المثقف العربي من القضية الفلسطينية

تابع أن ثباتَ رؤيةِ المثقف العربي من القضية الفلسطينية بصفتها القضية المركزية التي تأتي على رأس القضايا العربية قاطبة في زمن الالتباس والتخاذل، وأن مقاومة التطبيع الثقافي والمعرفي بشكوله كافة هي العنصر الحقيقي والوازن الآن في معادلة الأمن القومي العربي، وأن الأوطان ليست مجرد مساحات من الأرض المعروضة للبيع أو الإيجار أو الاستبدالِ والمساومة، وأن الحقوقَ لا تسقط بالظلم والعنف للكنها تسقط بالتفريط والتنازل.

وأوضح: أن المحافظةَ على هذا الموقفِ والثابتِ القوميِّ التاريخي يقع الآن أكثر من أي وقتٍ مضى على كاهل المثقفين والكتاب والمفكرين والمبدعين العرب الذين يجب أن يتحملوا بشأنه مسئولياتهم التاريخية مهما بذلوا في سبيل ذلك من تضحيات، حمايةً لتاريخِنا الثقافي والحضاري، وصونا للهوية الثقافية العربية في انتماءاتها التاريخية الصحيحة والراسخة.

إسقاط السردية الإسرائيلية الزائفة

من جهته، قال الدكتور علاء عبد الهادى الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في كلمته التي دعا فيها إلى الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني خاصة وأن القاهرة والقيادة السياسة لن تتأخر في تقديم كل ما تستطيع من أجل غزة وشعبها، مشيرًا إلى ضرورة العمل على إسقاط السردية الإسرائيلية الزائفة.

ثم توالت كلمات رؤساء الاتحاد السابقين الذين يكرمهم المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب إذ تحدث الأديب محمد سلماوي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الأسبق، والأديب زين الرفاعي الرئيس الأسبق لاتحاد كتاب فلسطين، والدكتور سعد الدين شاهين الرئيس الأسبق لرابطة الكتاب الأردنيين، والدكتور حسن النجمي الرئيس الأسبق لاتحاد كتاب المغرب، الذين وجهوا الشكر للأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الدكتور علاء عبد الهادي وأعضاء الاتحاد على ما يبذلون من جهد في دعم القضايا العربية المصيرية.

تضمن الحفل فقرات شعرية من شعراء المقاومة ألقاها كل من الشاعر زينهم البدوي والشاعرة شيرين العدوي، والشاعر أحمد إبراهيم جاد، والشاعر السيد حسن، كما تضمن فقرات موسيقية وغنائية من الموسيقار والمطرب أشرف علي.