لبنى ونس لـ«عيش صباحك»: «بدأت مشواري في المسرح وأحببت مساعدة الشباب»

حلّت الفنانة لبنى ونس ضيفة على برنامج «عيش صباحك»، مع يوسف التهامي وفانا إمام، على «نجوم إف إم»، اليوم الخميس، للحديث عن أحدث أعمالها الفنية.

وقالت لبنى ونس خلال اللقاء: «ما بحبش كلمة نجم في حاجة اسمها فنان وممثل، أما نجم فهناك الكثير من الأشخاص، الذي يُطلق عليهم كلمة نجم».

بداية لبنى ونس الفنية

وأشارت «لبنى» إلى أنّ بداياتها الفنية كانت من خلال أعمال مسرحية، ثمّ اتجهت بعد ذلك إلى الأعمال السينمائية، منوهة إلى أنّها كانت تساعد عدد من أصدقائها في المعهد العالي للفنون المسرحية، خلال مشاريع تخرجهم.

وأضافت: «حتى الآن أدعم الشباب لأنهم المستقبل، والاهتمام بهم يجب أن يكون في نصب العين، ولا بد أن يحصلوا على التركيز والاهتمام اللازم».