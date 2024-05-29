7 إشارات يرسلها الجسم ليخبرك بنقص الحديد.. هل تعاني منها؟

حالة مرضية شائعة تصيب الجسم بالخمول والوهن نتيجة نقص الحديد عن معدله الطبيعي واللازم لنقل الأوكسجين إلى جميع أنحاء الجسم والمحافظة على صحة الجهاز المناعي، فضلا عن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة، ولحسن الحظ أن الجسم يصدر علامات تخبرك بالمشكلة حال عدم شعورك بها.

علامات تشير إلى حاجتك لمزيد من الحديد

بالتأكيد، اختبار الدم سيساعدك في تحديد المشكلة، لكن ملاحظة بعض الأعراض يغنيك عن تلك الخطوة، وفقاً لموقع «My science» الذي رصد عدة علامات تنذرك بنقص الحديد على النحو التالي:

1. الشعور الدائم بالإرهاق

رغم الحصول على قسط وافر من الراحة، يشعر الأشخاص المصابون بنقص الدم عادةً بالتعب والضعف العام نتيجة حدوث خلل في الدورة الدموية.

2. ضيق التنفس

عند ممارسة نشاط بدني مرهق مثل الجري وصعود السلالم وغيرها، يصبح من الطبيعي أن يشعر الأشخاص بضيق التنفس، لكن عندما يكون أمراً متكررا بلا سبب واضح فعادةً ما يكون ذلك مؤشراً لنقص الحديد في الدم.

3. كثرة الإصابة بالأمراض مثل الإنفلونزا

يلعب الحديد دورًا مهما في تعزيز نشاط الجهاز المناعي، لذا فإن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض الحديد أكثر عرضة لالتقاط أي عدوى من الجو أو من المرضى المحيطين بهم.

4. الأظافر المتكسرة

عند ملاحظة هشاشة الأظافر أو أنها تتكسر بسهولة وتبدو أرق من المعتاد، ينبغي التوجه إلى معمل التحاليل للإطمئنان على الحالة الصحية، لأنها غالبا ما تعني نقص عنصر الحديد.

5. شحوب الجلد

انخفاض مستويات الهيموجلوبين في الدم قد يؤدي إلى شحوب الجلد، خاصةً تحت العينين.

6. تنميل الأطراف

تكرر حالات تنميل الأطراف، خاصة الساقين، يمكن اعتبارها دليلاً على نقص الحديد.

7. زيادة خفقان القلب

قد يصبح معدل ضربات القلب أسرع من المعتاد، لعدم كفاية مستويات الحديد وهو ما يقلل من قدرة الدم على حمل الأوكسجين، وبالتالي يعمل القلب بجهد أكبر لتوزيع الدم إلى كل أنحاء الجسم.

علاج نقص الحديد

يمتص الجسم الأطعمة الغنية بالحديد لتعويض النقص الذي يترتب عليه الأعراض التي ذكرناها سالفا، لذلك تلعب التغذية الجيدة حلاً فعالا للمشكلة. وخلال حديثه لـ«الوطن» حدد الدكتور أحمد عبدالمنعم خبير التغذية العلاجية، بعض الأطعمة الغنية بالحديد يمكن إجمالها فيما يلي:

1. اللحوم الحمراء.

2. العسل الأسود.

3. الأسماك.

4. الفواكه حمراء اللون مثل الفراولة والعنب والكرز.

5. بعض الخضروات ذات الأوراق الليفية مثل الجرجير والسبانخ.