وزيرة التخطيط: عملية التنمية في ظروف استثنائية بمصر والعالم

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أنه يجرى تحديد خطة التنمية الاجتماعية في ظروف استثنائية للغاية بالنسبة للمصر ودول العالم أجمع في تبعات تحديات مختلفة إقليمية ودولية، لافتة إلى أن العالم كله خرج من جائحة كورونا، ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة فلسطين، بالإضافة إلى تأثيرات التغيرات المناخية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

مراعاة كل الأزمات العالمية في خطة التنمية

وأشارت «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على فضائية «ON»، إلى أنه جرى مراعاة كل الأزمات في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية لعام 2024\2025، لافتة إلى أنه يتم التركيز على مشروعات التنمية البشرية، والصحة والتعليم، وهذه هي المستحقات الأساسية في رؤية مصر 2030.

مراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات

وواصلت: «ويجرى مراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات، ويجرى جمع كل الإمكانيات في المشروعات التي قاربت على الانتهاء، وتخطت نسبة التنفيذ في هذه المشروعات 70%، وسيجرى الانتهاء منها خلال العام المقبل، لكي يشعر المواطن بالعائد من هذه المشروعات».