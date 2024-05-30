مصطفى قمر يكشف حالة نجله تيام بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض تيام نجل الفنان مصطفى قمر لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

مصطفى قمر يكشف حالة نجله الصحية

وطمأن مصطفى قمر جمهوره عن حالة نجله خلال بيان صحفي، قال فيه إنّ تيام تعرض لنزلة شعبية حادة، وأجرى عدة تحاليل طبية، وحاليًا يتواجد في المنزل بعد الاطمئنان على حالته.

وكان آخر أعمال تيام مصطفى قمر فيلم «أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، داليًا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم «أولاد حريم كريم» عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.