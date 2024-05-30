للتمتع برائحة مميزة وجذابة.. أفضل 5 عطور تناسب أجواء فصل الصيف

من معايير العناية الشخصية والأناقة، استخدام العطور ذات الروائح الجميلة المميزة؛ ولأن هذه الأناقة تكتمل باختيار الرائحة المناسبة لحالة الطقس من حولنا أو المكان الذي نذهب إليه أو الحدث الذي نحضره، فنستعرض في السطور التالية أفضل 5 أنواع عطور تناسب أجواء فصل الصيف.

أفضل 5 عطور تناسب أجواء فصل الصيف

وبحسب ما ورد على موقع «tips-and-tricks»، فإن الأجواء الصيفية تحتاج إلى أنواع معينة من العطور لتضفي علينا جوًا من الانتعاش والتميز؛ لذا فمن أفضل العطور التي يمكن استخدامها في فصل الصيف هي:

1- عطر «Aqua Di Gio» من Giorgio Armani:

يتميز هذا العطر برائحته المائية المنعشة؛ إذ يمزج بين نفحات الحمضيات والأعشاب البحرية وخشب الأرز، ليُضفي شعورًا بالانتعاش والحيوية.

2- عطر «Light Blue» من Dolce & Gabbana:

عطر صيفي بامتياز، يتميز برائحته الحمضية المنعشة مع لمسة من خشب المسك، مما يجعله خيارًا مثاليًا ليوم مشمس على الشاطئ.

3- عطر «Eclat d'Arpege» من Lanvin:

عطر زهري خفيف ينضح بأنوثة ورقة، يمزج بين نفحات زهر البرتقال والياسمين والفانيليا، ليُضفي لمسة من الأناقة والجمال على إطلالتك الصيفية.

4- عطر «CK One Summer» من Calvin Klein:

عطر يناسب الرجال والنساء ويتميز برائحته المنعشة التي تجمع بين نفحات الحمضيات والزهور والأخشاب، ليُضفي شعورًا بالانتعاش والحيوية طوال اليوم.

5- عطر «Sauvage Dior» من Dior:

عطر رجالي قوي يتميز برائحته العطرية التي تجمع بين نفحات البرغموت والفلفل الأسود وخشب الأرز، ليُضفي لمسة من الجاذبية والرجولة على إطلالتك.

نصائح لاختيار العطر المناسب

وهناك مجموعة من النصائح يمكن الانبتاه لها لاختيار العطر المناسب، منها: