طبيب يحذر من عادة خاطئة يفعلها كثيرون في فصل الصيف.. تسبب مخاطر صحية

خلال فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يبدأ الجسم يفقد كمية السوائل بداخله، ما يقلل من طاقته ويزيد من احتمالية حدوث مشكلات صحية، مثل الإجهاد الحراري أو ضربة الشمس، وكوسيلة مواجهة، يلجأ البعض إلى عادات مختلفة لترطيب الجسم بشكل سريع، مثل تناول المشروبات المثلجة، وأشهرها المياه، دون علمهم بأن ذلك قد يؤثر عليهم بالسلب.. فما تأثير تناول المشربات المثلجة في الجو الحار؟

تناول المشروبات المثلجة في الجو الساخن

أوضح الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، أن تناول المشروبات المثلجة عمومًا ومنها المياه، بشكل مفاجئ في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة رطوبة الجو يتسبب في حدوث صدمة لأنظمة الجسم الداخلية، نتيجة الاختلاف الشديد بين درجة الحرارة الخارجية والداخلية للجسم.

وأضاف «حتة» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هذه الصدمة قد تؤدي إلى حدوث مشكلات صحية مختلفة، منها اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ وتقلصات البطن، وضعف الجهاز المناعي، وبالتالي زيادة فرص إصابة الجسم بالأمراض المختلفة؛ كونه خط الدفاع الأول في الجسم والمسئول عن التصدي لكافة الفيروسات والبكتيريا الضارة التي تهاجم الجسم من وقت لآخر.

التهابات الحلق واللوزتين

من الأضرار الصحية الأخرى التي تحدث للجسم نتيجة تناول المشروبات المثلجة هي الإصابة بحساسية الأسنان واللثة وتآكل مينا الأسنان، إلى جانب زيادة فرص الإصابة بالتهابات الحلق واللوزتين: «من الأفضل أن يتناول الشخص مياه فاترة، لأنها هتمتص درجة حرارة الجسم ومش هتسبب أي مشكلة، لأنها مش هتعمل صدمة.. وكمان يتم تناول المشروب بهدوء وليس دفعة واحدة أو بشكل مفاجئ»، حسب «حتة».