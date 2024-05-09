«بنها الأهلية»: بدء الدراسة في كليتي الفنون البصرية والطب البيطري العام المقبل

عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس، وبحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، لمناقشة وإصدار عدة قرارات، بينها تحديد موعد انطلاق الدراسة في كليتي الطب البيطري والفنون البصرية.

«بنها الأهلية» أول جامعة منبثقة من الجامعات الحكومية

وأكد الدكتور جمال السعيد أن جامعة بنها الأهلية أول جامعة أهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية صدر قرار بتشكيل مجلس أمناء لها، ويتم اعتماد لائحتها الداخلية، مشيرا إلى أن الجامعة كانت حريصة على الانتهاء من كل نظم العمل واستكمال المقومات الأساسية الخاصة بتشغيلها وفصلها عن جامعة بنها الحكومية.

ووجه «السعيد» الشكر للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشاري وزير التعليم العالي، ومجلس الجامعات الأهلية لتقديم كل أوجه الدعم من أجل إنشاء جامعة بنها الأهلية، كما وجه الشكر أيضا لجميع القائمين على إدارة جامعة بنها الأهلية منذ نشأتها وحتى تشغيلها لأداء رسالتها التعليمية والعلمية.

بدء الدراسة في الفنون البصرية العام المقبل

وخلال الجلسة وافق مجلس الأمناء على بدء الدراسة بكليتي الفنون البصرية والطب البيطري بدءا من العام الجامعي القادم 2024 - 2025، ليرتفع عدد الكليات بجامعة بنها الأهلية إلى 8 كليات، وذلك في إطار خطة الجامعة للاستفادة من المقومات والإمكانيات الخاصة بها، وإتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال تقديم مجموعة برامج متخصصة تخدم متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات.

كما وافق المجلس على سياسة التنسيق والقبول بالجامعة للعام الجامعي 2024 - 2025، وذلك من خلال وضع آليات جديدة للتنسيق وقبول الطلاب بجامعة بنها الأهلية، وكذلك الموافقة على إجراء بعض التعديلات على القواعد الخاصة بالمنح الدراسية والتخفيضات للعام الأكاديمي 2024 - 2025، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة التعليم العالي وهيئة دعم وتطوير الجامعات.

استطلاع آراء الطلاب حول البرامج التعليمية

واستعرض مجلس الأمناء نتائج مركز ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي بشأن استبيان استطلاع آراء طلاب الجامعة حول البرامج التعليمية والمقررات الدراسية، حيث تم إعداد الاستبيان باللغتين العربية والإنجليزية وتضمن 3 محاور وهي تقييم المقرر الدراسي والبيئة التعليمية، بالإضافة إلى تقييم عضو هيئة التدريس لكل مقرر.

التصديق على القوائم المالية للجامعة

وخلال الجلسة تم التصديق على القوائم المالية عن فترة تأسيس الجامعة خلال الفترة من الأول من سبتمبر 2022 حتى 30 أغسطس 2023، وكذلك التصديق على القوائم المالية الخاصة بالربع الأول من العام الأكاديمي 2023 - 2024 خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 30 نوفمبر 2023.

كما وافق المجلس أيضا على الاشتراك في نظام تأمين طبي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بتوفير الرعاية الصحية لمنسوبيها، من خلال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لهم.