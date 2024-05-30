تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الوادي الجديد.. التفاصيل والموعد

كشف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تفاصيل تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الوادي الجديد، إذ جرى فتح باب التظلمات على نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي 2023/2024 بدءًا من اليوم 30 مايو، وتستمر لمدة خمسة عشر يومًا، وذلك بعد اعتماد النتيجة وإعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية والذين بلغ عددهم 10 طلاب وطالبات.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الوادي الجديد، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وأوضح محافظ الوادي الجديد، إنّ فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الوادي الجديد، يأتي في إطار حرص المحافظة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب.

أماكن تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وفيما يخص أماكن تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الوادي الجديد، من المقرر تقديمها في إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بمديرية التربية والتعليم، وترفق معها صورة الرقم القومي لولي أمر الطالب أو الطالبة الراغب في تقديم طلب التظلم.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

وفيما يخص رسوم تظلمات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الوادي الجديد، فإنّ قيمة رسم التظلم في المادة الواحدة يبلغ نحو 35 جنيهًا، يتم استردادها في حالة حصول الطالب على درجات أثناء فحص التظلم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الوادي الجديد

وكان محافظ الوادي الجديد، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح بلغت نحو 95.5%، فيما حصد 10 طلاب أوائل الشهادة الإعدادية، تصدر خلالها الفتيات بـ8 مراكز، والبنين بمركزين فقط.