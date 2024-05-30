متحدث الوزراء: الدولة ستظل تدعم محدودي الدخل ونعمل على وصول الدعم لمستحقيه

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة ستظل تدعم محدودي الدخل، وهذا أمر خارج النقاش، ولكن القضية حول كيفية توصل الدعم إلى مستحقيه.

تخوفات حول التحول للدعم النقدي

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، أن البعض يتخوف من التحول للدعم النقدي، ولكن سيجرى طرح الأمر للحوار المجتمعي، ويجرى متابعة كل ما يدور في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والشارع المصري، وهذا الأمر وهذه المتابعة جزء أساسي من عملية صنع القرار وكيفية التجاوب مع الشارع والرأي العام.

رفع دعم الوقود

وواصل: «ردود الأفعال حول زيادة سعر رغيف الخبز متوقعة ونتفهمها، ونعمل بمبدأ التدرج في رفع الدعم مع الاستمرار في دعم محدودي الدخل، وعلى سبيل المثال، ستيم رفع دعم الوقود في إطار خطة متدرجة حتى نهاية 2025؛ ولكن لم يتم رفع الدعم على السولار».