حكم قراءة القرآن قبل أذان الجمعة في المساجد.. «الإفتاء» توضح

يوم الجمعة من الأيام ذات الفضل العظيم، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، كما ورد في الحديث الشريف، «خيرُ يومٍ طلعَتْ عليهِ الشمسُ يومُ الجمعَةِ فيهِ خُلِقَ آدَمُ، وفِيهِ أُدْخِلَ الجنَّةَ، وفيهِ أُخْرِجَ منهَا، ولا تَقُومُ الساعةُ إلا في يومِ الجمعَةِ»، لذلك هذا اليوم له قدسية خاصة عند الأمة المحمدية، ومن الأمور التي تشغل بال المسلمين اليوم هو حكم قراءة قرآن الجمعة في المساجد قبل الأذان.

حكم قرآن الجمعة في المساجد قبل الأذان

وأكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، في توضيح حكم قراءة قرآن الجمعة في المساجد قبل الأذان، أنه لا مانع شرعًا من ذلك، بل هذا أمرٌ حسن؛ حيث يجمع الناس على كتاب الله تعالى ويهيئُهم لأداء شعائر الجمعة، علاوة على ما فيه من فضل الاستماع وتزيين الصوت بقراءة القرآن الكريم.

وأضافت أن الإسلام ندب قراءة القرآن في كل الأيام، خاصة يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف؛ فلقد قال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ»، وقراءة القرآن بالصوت الحسن واللسان الفصيح مستحبة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا».

الاستماع إلى القرآن

ولفتت الإفتاء إلى أن الله عز وجل جعل الاستماع إلى القرآن الكريم عبادة وأعدَّ له الأجر العظيم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ، وَمَنْ تَلاهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».