حرب إسرائيلية على وكالة أونروا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.. حرب إسرائيلية كبيرة على وكالة أونروا في قطاع غزة».

حرب إسرائيلية على الأونروا

محاولات مستمرة وسعي دؤوب من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وقتل أي أمل للغزيين للبقاء على قيد الحياة.

استهداف موظفي الأونروا

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يوظف له إمكاناته ويسخر لها كل طاقته بهدف تصفية كل ما يمكن أن يشكل دعامة للوجود الفلسطيني في القطاع المحاصر.

وكالة الأونروا كشفت عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 190 من موظفيها منذ بدء العدوان على غزة، كما استشهد أيضا أكثر من 450 نازحا جراء القصف الإسرائيلي على منشآتها التي ترفع علم المنظمة الأممية.

من جانبه حذر المتحدث باسم الأونروا من أن انهيار الوكالة يعني تصفية قضية اللاجئين الأمر الذي يعني إنهاء عملية السلام في الشرق الأوسط، موجها نداء للدول المانحة بزيادة دعمها للأونروا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها في توفير الاحتياجات الإنسانية والإغاثية لأكثر من مليوني فلسطيني من سكان القطاع المحاصر.