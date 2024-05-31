الإذاعة المصرية: نهدف لتقديم صورة كاملة لما يحدث في مصر من مشروعات عملاقة

قال محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، إن أولوياته منذ توليه مهام منصبه، هي ترتيب الأفكار، حيث كان يضع استراتيجية محددة منذ أعوام، وترتيب للشبكات التي يجب أن تتطور.

الهدف من إنشاء الإذاعة

وأضاف «نوار»، خلال مداخلة ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أن الهدف من إنشاء الإذاعة في أي مكان في العالم هو تقديم صورة كاملة لما يحدث على أرض الوطن من افتتاحات لمشروعات عملاقة وقومية في المحافظات المختلفة.

نقل الخبر والمعلومة الصادقة

وأشار إلى أن الإذاعة تهدف أيضا لنقل الخبر والمعلومة الصادقة، وهو ما تتميز به الإذاعة عن باقي الوسائل، لا سيما السوشيال ميديا، متابعا: «نقوم بدورنا في نقل صورة حقيقية صحيحة لما يقام أو ينشأ في الوطن من مشروعات، والصورة في الإذاعة تجعل المستمع يتخيل».

ولفت إلى أنه بجانب الخبر والمعلومة والصورة الصحيحة الصادقة، تقوم الإذاعة بالتثقيف والتنوير والتوعية والترفيه، متابعا: «نراجع ما هو مطلوب من الإذاعة، وننقل صورة حقيقية واقعية لما يحدث على أرض الوطن لكي نجعل المواطن يشارك فيما يحدث على الأرض».

تطوير شبكة إذاعة القرآن الكريم

وواصل: «عملت منذ أول يوم لي على تطوير شبكة إذاعة القرآن الكريم، ثم توالت الشبكات مثل الشبكة الدولية التي تخاطب العالم، واستخدام أساليب جديدة في البث من خلال الأقمار الصناعية بدلا من الموجات القصيرة والمتوسطة، وذلك دون تكلفة تذكر، ويمكن أن تحقق وسيلة الإعلام أرباحا من خلال تقسيم الإذاعة إلى عدد من الشبكات، بعضها يقدم الخدمة وأخرى تقوم بالصرف على الشبكات التي تقدم الخدمة».