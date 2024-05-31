محمد نوار: الإذاعة أسرع وأرخص وسيلة إعلام في العالم.. والطلب عليها يتزايد

قال محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، إن شبكة الإذاعات الموجهة أو الإذاعات الدولية بدأت مرحلة جديدة قبل أعوام قليلة إذ تتحدث بـ23 لغة، بجانب الشبكة الثقافية والبرنامج الثقافي والبرنامج الموسيقي وبرنامج النخبة والبرنامج الأوروبي المحلي، الذي يتحدث بـ7 لغات.

أضاف «نوار»، خلال مداخلة ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أن الإذاعة تعد أسهل وأسرع وأرخص وسيلة إعلام في العالم، إذ تنتشر بقوة، والطلب يتزايد يوميا على محطات الإذاعة «إف إم» وعلى الترددات، وهذه حقائق مسجلة في الاتحاد الدولي للاتصالات، وتدل على مدى أهمية الإذاعة والطلب المتزايد اليومي على المحطات.

وتابع: «ماهر مصطفى كان معي في أول ظهور لي على الهواء، إذ جاء لي في ظهوري على الهواء في الثانية ليلا لأنها لحظة ليست فقط مخيفة لكنها مرعبة، فكان بجانبي وأول عبارة أو كلمة نطقتها كانت صوت العرب من القاهرة».