ساعات سمارت بسعر أقل من 500 جنيه.. «لو هتشتري لابنك هدية نجاحه»

بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، ومع اقتراب بدء امتحانات الثانوية العامة، يبدأ الكثير من الآباء في البحث عن هدية تكون مناسبة لأبناءهم حتى يتمكنوا من تقديم الهدايا لهم في حالة حصولهم على درجات عالية، وتعد الساعات الذكية من أبرز الهدايا التي يمكن تقديمها لهم، إذ يتم ربطها على الهاتف الخاص بهم، وتتيح لهم فرصة الرد على المكالمات أو قراءة الرسائل التي يتم إرسالها لهم من خلالها.

وتختلف أسعار الساعات الذكية في الأسواق ويتم تحديدها بناء على الإمكانات التي تحتوي عليها، فضلًا عن الماركة الخاصة بها، ونوضح من خلال هذا التقرير ساعات ذكية بسعر أقل من 500 جنيه، وفق عدد من مواقع التسوق الإلكترونية، كالتالي:

ساعات سمارت بسعر أقل من 500 جنيه

- ساعة سمارت D18 مقاس 1.3 بوصة: يصل سعرها إلى 310 جنيهات.

- ساعة سمارت T5S مقاس 44 مللي متر: يصل سعرها إلى 310 جنيهات.

- ساعة سمارت T500 مقاس 1.54 إنش: يصل سعرها إلى 330 جنيها.

- ساعة سمارت 116 بلس: يصل سعرها إلى 340 جنيها.

- ساعة سمارت T5S مقاس 1.3 بوصة: يصل سعرها إلى 350 جنيها.

- ساعة سمارت FT50 مقاس 44: يصل سعرها إلى 350 جنيها.

- ساعة سمارت 116 بلس مقاس 1.3 بوصة: يصل سعرها إلى 350 جنيها.

- ساعة سمارت T500 - 9: يصل سعرها إلى 350 جنيها.

- ساعة سمارت فيتنس بلوتوث 116 بلس: يصل سعرها إلى 350 جنيها.

- ساعة سمارت T500 مقاس 1.54 بوصة: يصل سعرها إلى 350 جنيها.

- ساعة سمارت FT80 مقاس 1.54 إنش: يصل سعرها إلى 360 جنيها.

- ساعة سمارت سيريز T55 5 مقاس 1.54 إنش: يصل سعرها إلى 360 جنيها.

- ساعة ذكية T55 سيليكون: يصل سعرها إلى 369 جنيها.

- ساعة سمارت لنظام أندرويد و IOS مقاس 1.3 بوصة: يصل سعرها إلى 370 جنيها.

- ساعة سمارت سيريز T800 8 ألتر مقاس 49 مللي متر: يصل سعرها إلى 448 جنيها.

- ساعة سمارت بسوار قابل للاستبدال T55: يصل سعرها إلى 448 جنيها.