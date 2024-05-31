بدأت بجملة «هنا القاهرة».. 90 سنة مرت على انطلاق الإذاعة المصرية

«هنا القاهرة».. كلمتان خفيفتان على اللسان، نجحتا في جذب الآذان، بمجرد انطلاقهما عبر أثير الإذاعة المصرية لأول مرة في مثل هذا اليوم 31 مايو عام 1934، إيذانًا بمرحلة جديدة تحافظ على الهوية المصرية بكل مشتملاتها في مختلف المجالات.

«هنا القاهرة» جملة تشير إلى الهوية المصرية

«هنا القاهرة» جملة نطق بها أحمد سالم، منذ 90 عامًا من أمام ميكروفون الإذاعة، ليعلن عن افتتاح الإذاعة المصرية، وكانت البداية مع آيات الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد رفعت، وأبدعت أم كلثوم بصوتها، ومحمد عبدالوهاب، وصالح عبدالحي، لتتلاحم أصوات السماء وتصل عبر أثير الإذاعة إلى الشعب المصري.

قبل انطلاق الإذاعة المصرية، سيطرت الإذاعات الأهلية التي كان يملكها أفراد وعدد من التجار منذ ظهورها على الساحة مع منتصف العشرينيات من القرن الماضي، ومن ثم كان تحكمها أهواء شخصية دون أي ضوابط، الأمر الذي جعلها تشهد فوضى عارمة في ظل تراشق هذه الإذاعات فيما بين بعضها البعض.

يوم الإذاعة المصرية

ومع بداية فترة الثلاثينيات تدخلت الحكومة المصرية، وقررت وضع حد لهذه الفوضى من خلال وقف هذه الإذاعات الأهلية، وتتبعها بقرار آخر بتأسيس الإذاعة الحكومية، التي جاءت بمثابة طوق نجاة لأصحاب المواهب الحقيقية للتعبير عن إبداعاتهم.

برامج ومسلسلات إذاعية

وعلى مدار 90 عامًا في عمر الإذاعة المصرية، توافد عدد كبير من نجوم الإذاعة أصحاب الحناجر الذهبية، منهم على سبيل المثال وليس الحصر محمد فتحي الذي حظى بلقب «كروان الإذاعة»، جلال معوض، محمد عبدالعزيز شعبان الشهير بـ «بابا شارو»، صفية المهندس، عمر بطيشة، سميرة عبدالعزيز، إيناس جوهر، إمام عمر، فتحي غنيم، أمال فهمي، فضيلة توفيق.

أصبح «ميكرفون الإذاعة» بوابة أهل الفن للوصول إلى المواطنين في أي مكان، من خلال تقديم اسكتشات كوميدية مثل برنامج «ساعة لقلبك» وكان يضم فؤاد المهندس وخيرية أحمد ومحمد أحمد المصري والخواجة بيجو.

ومن أشهر برامج الإذاعة المصرية «على الناصية، أبلة فضيلة، وقال الفيلسوف، شاهد على عصر، تسالي، كلمتين وبس، بالسلامة، إلى ربات البيوت، همسة عتاب، لغتنا الجميلة، اعترافات ليلية، غواص في بحر النغم».