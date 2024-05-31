سوق الذهب العالمي تترقب صدور بيانات التضخم الأمريكية.. هل تأثرت الأسعار؟

شهد سعر الذهب العالمي للأونصة، في تداولات اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار في ظل ترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم، ورغم تداول الذهب بعيداً عن أعلى مستوى تاريخي سجله، إلا أنه في طريقه إلى تسجيل ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي، وفق تحليل «جولد بيليون».

تذبذب سعر الذهب الفوري اليوم

شهد سعر الذهب الفوري تذبذبا خلال تداولات اليوم، حول المستوى 2340 دولارا للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى عند 2347 دولارا للأونصة، وأدنى مستوى عند 2337 دولارا، ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2341 دولارا.

يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أدنى مستوى منذ قرابة 3 أسابيع خلال جلسة الأمس، عند 2322 دولارا للأونصة، قبل أن يغلق على ارتفاع.

تأثير تراجع الدولار الأمريكي على الذهب

تراجع الدولار الأمريكي أمس، عن أعلى مستوياته منذ أسبوعين، بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع الأول، التي جاءت أضعف من المتوقع، ما تسبب في الضغط السلبي على الدولار، ليفتح الباب أمام أسعار الذهب، لتجد بعض الراحة وتغلق على ارتفاع يوم أمس.

تعافي الذهب يوم أمس، كان محدودا بشكل كبير، بسبب انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية، خلال جلسة اليوم، إذ يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي عن شهر أبريل، والذي يعد مقياسا للتضخم المفشل، لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.

جدير بالذكر أن الذهب يتداول حالياً بأقل من من 100 دولار، عن أعلى مستوى تاريخي سجله هذا الشهر عند 2450 دولار للأونصة، بعد أن تسببت المخاوف من بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت في عمليات بيع لجني الأرباح على أسعار الذهب.

ورغم هذا نجد أن سعر الذهب ما يزال في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال شهر مايو بنسبة 2.5%، للشهر الرابع على التوالي في أطول سلسلة ارتفاع شهري منذ أبريل 2020 وحتى يوليو 2020.

أسعار الفائدة تتسبب في تذبذب سوق الذهب

وحذرت سلسلة من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة من أن البنك الفيدرالي ليس لديه ثقة كبيرة في البدء في خفض أسعار الفائدة وسط بيانات التضخم المتماسكة التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الوقت نفسه تشير توقعات الأسواق، إلى لجوء البنك الفيدرالي إلى خفض الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام، ونتج عن هذا تذبذب وتقلب في أسعار الذهب العالمي، بسبب اختلاف التوقعات.

ومن المرجح أن تساهم بيانات التضخم الأمريكية، التي تصدر اليوم في تحديد توجه الأسواق، بشأن مستقبل أسعار الفائدة، بالتالي سيعمل هذا على تحديد توجه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.