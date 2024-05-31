تفاصيل قرار إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث.. في انتظار موافقة «النواب»

كشف أحمد أبو ضيف، مسئول قسم التعليم الجامعي بجريدة الوطن، تفاصيل القرار الحكومي بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مشيرا إلى أن هذا المجلس أحد مخرجات الحوار الوطني، حيث عقدت جلستان حينها بهذا الشأن، وجرت التوصية بشأنه، وتمت الموافقة على المشروع من مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأحيل حاليا لمجلس النواب.

المجلس الوطني يضع استراتيجية لتطوير التعليم الجامعي وغير الجامعي

وأضاف «أبو ضيف»، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن الهدف من المجلس هو وضع استراتيجية للتعليم سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي، كما أنه من خلال الاستراتيجية التي يتم وضعها وتنفيذها من قبل الأجهزة المختصة في الوزارات المعنية أو الجامعات أن يتم إكساب الطلاب المهارات والتدريب وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل ومتطلباته، والاهتمام بالبحث العلمي والابتكار.

ملفات على طاولة المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

وأشار إلى أن المجلس سيبحث الفترة المقبلة الكثير من الملفات أهمها تأهيل الطلاب والخريجين ليكونوا مستعدين لوظائف سوق العمل، خاصة وظائف المستقبل والذكاء الاصطناعي.