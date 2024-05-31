ظهور إصابة جديدة بمرض إنفلونزا الطيور في أمريكا

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي cdc، ثالث إصابة بين البشر بإنفلونزا الطيور H5N1 في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا أصيب عامل في مزرعة ألبان بالمرض مع ظهور أعراض جديدة، ما يمثل خطرا حقيقيا خصوصا لسرعة تطورات المرض على مدار شهرين فقط إذ انتشر مؤخرًا بين الماشية في الولايات الأمريكية والثدييات البحرية في جميع أنحاء العالم، حيث يراقبه مسؤولو الصحة عن كثب ويشعر الخبراء بالقلق من الفيروس المميت، واستعرض موقع فوربس الأمريكي التايم لاين لانتشار مرض إنفلونزا الطيور

تايم لاين لانتشار إنفلونزا الطيور في العالم

30 مايو: تم اكتشاف حالة إصابة بشرية أخرى بأنفلونزا الطيور في أحد عمال مزرعة الألبان في ميشيجان، وهو أول شخص في الولايات المتحدة يبلّغ عن أعراض تنفسية مرتبطة بأنفلونزا الطيور.

23 مايو: أشارت دراسة جديدة أجريت على الفئران إلى أن شرب الحليب الملوث يمكن أن يتسبب في انتشار المرض، وأن البسترة قد لا تكون فعالة دائمًا في قتل الفيروس.

22 مايو: أبلغت ميشيجان عن إصابة أحد عمال المزارع بأنفلونزا الطيور، وهي الحالة البشرية الثانية في الولايات المتحدة المرتبطة بانتقال العدوى من أبقار الألبان، على الرغم من إصابة العامل بعدوى خفيفة.

21 مايو: أبلغت أستراليا عن أول حالة إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور بعد إصابة طفل بالعدوى في مارس الماضي بعد سفره إلى الهند، على الرغم من تعافي الطفل منذ ذلك الحين بعد إصابته «بعدوى حادة»، وفقًا لوزارة الصحة في ولاية فيكتوريا.

16 مايو: أجرت وزارة الزراعة الأمريكية دراسة تضمنت أنه بعد حقن مستويات عالية من الفيروس في لحوم البقر، لم يبق أي أثر بعد طهي اللحم على درجة متوسطة إلى جيدة، على الرغم من العثور على الفيروس في اللحوم المطبوخة في درجات حرارة منخفضة.

فيروس إنفلونزا الطيور ينتشر في مياه الصرف الصحي

14 مايو: أصدر CDC تقريرا يفيد بأن مياه الصرف الصحي تنتشر فيها إنفلونزا الطيور، ووجدت أن العديد من الولايات مثل ألاسكا وكاليفورنيا وفلوريدا وإلينوي وكانساس لديها مستويات عالية في انتشار المرض بشكل غير عادي.

10 مايو: أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها ستلتزم بمبلغ إضافي قدره 8 ملايين دولار لضمان سلامة إمدادات الحليب التجاري، في حين قالت وزارة الزراعة إنها ستدفع ما يصل إلى 28 ألف دولار لكل مزرعة للمساعدة في التخفيف من انتشار المرض، بإجمالي نحو 98 مليون دولار في عام 2019.

1 مايو: قالت وزارة الزراعة إنها اختبرت 30 منتجًا من لحوم البقر المفرومة في محل بقالة بحثًا عن أنفلونزا الطيور وجاءت جميعها سلبية، مما يؤكد من جديد أن إمدادات اللحوم آمنة.

1 مايو: أكدت إدارة الغذاء والدواء أن منتجات الألبان لا تزال آمنة للاستهلاك، معلنة أنها اختبرت عينات من متاجر البقالة.

30 أبريل: قال ون تشينغ تشانغ، رئيس برنامج الأنفلونزا العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي «هناك خطر إصابة الأبقار في البلدان الأخرى» بفيروس أنفلونزا الطيور، لأنه ينتشر عادة من خلال حركة الطيور المهاجرة.

انتقال العدوى من بقرة إلى أخرى يحدث بسبب ملامسة الأبقار للحليب الخام

24 أبريل: قالت وزارة الزراعة الأمريكية إن انتقال العدوى من بقرة إلى أخرى قد يحدث بسبب ملامسة الأبقار للحليب الخام، وحذرت من استهلاك البشر والحيوانات الأخرى، بما في ذلك الحيوانات الأليفة، للحليب غير المبستر لمنع العدوى المحتملة.

18 أبريل: قال جيريمي فارار، كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، إن خطر انتشار أنفلونزا الطيور بين البشر كان «مصدر قلق كبير».

1 أبريل: أبلغت CDC عن ثاني حالة إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة لدى أحد مزارعي الألبان في تكساس، الذي أصيب بالعدوى بعد إصابته بالفيروس من أبقار مصابة.