«لو مرفوع ضدها دعوى إسقاط حضانة».. هل يحق للمطلقة السفر بأطفالها للخارج؟

تثار العديد من المشاكل بين الزوج والزوجة عقب طلاقهما وانتهاء رباط الزوجية بينهما، ولعل أبرز هذه الخلافات ما يتعلق بالاختلاف على حضانة الأطفال ورؤيتهم مما يضع المطلقة في ضيق لا سيما إذا كانت تريد السفر بهم إلى خارج البلاد، وخلال السطور التالية نجيب من خلال خبير قانوني على تساؤل هل يحق للمرأة أن تسافر بأولادها إلى الخارج حال طلاقها.

سفر الزوجة بأطفالها بعد طلاقها

قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إنه يمكن للمطلقة أن تصطحب معها أولادها أثناء سفرها بالخارج ولكن بشرط أن لا يكون مقام ضدها دعوى إسقاط حضانة لأنه في هذه الحالة يكون هناك نزاع على الحضانة بين المطلقة وطليقها مما قد يعيق إجراءات السفر للخارج.

استصدار أمر وقتي من المحكمة

وأضاف «عبد السلام» في تصريحات لـ«الوطن»، أما عن موافقة الأب فهي لازمة لسفر الأطفال للخارج، لكن إذا رفض الأب متعنتاً لعدم سفر الأطفال، فللمطلقة أن تذهب لمحكمة الأسرة، وتقدم طلبا لقلم كُتاب المحكمة واستخراج أمر وقتي للسماح لأطفالها بالسفر خارج البلاد إذا كان الأمر ضروريا، وبمؤجل هذا الأمر تستطيع أن تستخرج جوازات سفر لأطفالها وتصحبهم معها.