مشروب سحري يخلصك من الأرق في دقايق.. «اغلي الموز من أجل نوم عميق»

«قلة التركيز، والمزاج السيئ، والتعب خلال النهار».. 3 من أعراض الأرق التي تلازم البعض، فليلا يصّعب على بعض الأشخاص النوم بشكل كافٍ، ما يتسبب في الشعور بالتعب والإرهاق خلال فترة النهار، وقد يلجأون إلى الأقراص المنومة من أجل نوم هادئ ومتواصل، بينما يبحث آخرون عن طرق طبيعية تخلّصهم من الأرق.

حل سحري كشف عنه موقع «tips-and-tricks»، حيث أكد أنّ هناك مشروبا يساعد الأشخاص على النوم بسهولة ويخلّصهم من الأرق، فما هو؟ وكيف يمكن تحضيره مساءً؟.

مشروب سحري يخلصك من الأرق في دقائق

«شاي الموز والقرفة»، هكذا كشف التقرير عن أنّ غلي الموز قبل النوم وإعداد كوب من شاي الموز والقرفة، مهدئ طبيعي ويعزز النوم، حيث يحتوي الموز على الحمض الأميني التربتوفان، ما يتسبب في إنتاج مادة السيروتونين الكيميائية في الدماغ، والتي لها تأثير مهدئ وتساهم في تعزيز النوم.

بينّ التقرير أيضا، أنّ تناول الموز مساءً يحسن من النوم، وطالبت الباحثين عن نوم دون أرق بتناول الموز في كوب الشاي مع القرفة.

شاي الموز بالقرفة.. مشروب طبيعي يخلصك من الأرق

وبحسب التقرير، تعزّز القرفة الهضم الصحي والدورة الدموية، فضلا عن أنّ الموز يساعد الجسم على إنتاج كمية أقل من الكورتيزول، المعروف أيضًا باسم هرمون التوتر، كما أن المحتوى العالي من التربتوفان يضمن زيادة إنتاج السيروتونين في جسمك، حتى تتمكن من النوم ليلا بسهولة ودون إزعاج.