تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يفقد 20 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-5-2024، انخفاضاً في محلات الصاغة، حيث تراجع سعر الجرام عيار 21 بمحال الصاغة بنحو 20 جنيهاً، مقارنة منتصف التعاملات اليومية، ليسجل نحو 3115 جنيها للبيع بدلا من 3135 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم الجمعة، في محال الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، وفقًا لآخر تحديث للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب، حسب نوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة نحو 3560 جنيها للبيع، دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 3115 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 2670 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

- سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحال الصاغة، نحو 2077 جنيهًا للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم بمحال الصاغة، نحو 24.920 جنيها للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2355 دولارا للبيع.