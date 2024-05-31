لو بتفكر تبطل تدخين.. طرق سحرية لتنظيف الرئتين واستعادة نشاطهما

التدخين آفة خطيرة تهدد حياة الملايين حول العالم، ويخطط كثير من الأشخاص للإقلاع عنها، كونها السبب الرئيسي في تلف الرئة، وتكمن المشكلة في صعوبة تنظيف الرئة بعد التوقف عن التدخين وإعادتها إلى طبيعتها.

طرق تنظيف الرئة

الرئة هي العضو المسئول عن التنفس، وإذا تلف منها جزء فمن المؤكد أنها تسبب معاناة للإنسان طيلة حياته بسبب صعوبة التنفس، والمدخنون هم الأكثر عرضة لهذا الأمر، وقدم موقع «medical news today»، بعض الطرق التي ينصح بها الذي أقلعوا عن التدخين لاتباعها، ومن ضمنها:

الرياضة

تعد الرياضة من أهم الطرق الفعالة، التي تساعد الجسم على التخلص من السموم، واستعادة نشاطه مرة أخرى، كما تساعد ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة، على تحسين صحة الرئتين وتنظيفهم، وذلك بسبب الجهد المبذول من الشخص، الذي يضاعف نسبة التنفس.

التخلص من البلغم

من ضمن المشكلات التي تسببها السجائر، أو التدخين في العموم، هو تراكم البلغم داخل الرئة، وتوجد بعض الطرق التي قد تساهم في التخلص من البلغم وهي:

- الاستقلاء على الظهر، ووضع وسائد أسفل الفخدين، والتأكد من ارتفاع الصدر عن باقي الجسم، ويبدأ الشخص في الإستنشاق من الأنف والذفير من الفم، ويجب ممارسة هذا التمرين ببطئ شديد، وتكرار هذا الأمر لعدة دقائق.

- الطريقة الثانية هي للتمرين نفسه، ولكن باختلاف الوضعية، حيث يستلقي الشخص على أحد جانبيه، مع وضع الرأس على الذراع أو الوسادة، وضع الوسائد تحت الوركين، وذلك لضمان ارتفاع مستوى الصدر عن باقي الجسم.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على تقليل الالتهابات التي من الوارد أن تصيب الرئة، ويعمل الشاي الأخضر، على حماية أنسجة الرئة من آثار دخان السجائر، ووفقًا لموقع «medical news today»، هناك دراسة أجريت عام 2019، على أكثر من 1000 شخص في كوريا، أوضحت نتائجها أن الأشخاص الذين يحرصون على تناول الشاي الأخضر، لديهم وظائف رئوية جيدة.

طريقة طبيعية

تحتوي رئة الإنسان على العديد من الأهداب، التي تقوم بتبطين مجرى الهواء، والتي تكون وظيفتها حماية الرئة، لكن تفقد الأهداب وظيفتها لدى الشخص المدخن.

وبحسب ما ذكره طه عبدالحميد استشاري الأمراض الصدرية، في حديثه لـ «الوطن»، فإن هذه الأهداب تنمو من جديد بعد إقلاع الشخص عن التدخين، لذا يشعر المريض بالسعال القوي، حيث تعمل الرئة على تنظيف ما بداخلها من سموم، وأكد «عبد الحميد» على ضرورة ممارسة الرياضة، وأداء بعض التمارين التي تساعد على تنظيف الرئة.