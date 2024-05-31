خالد يوسف: المخرج عاطف الطيب المشروع الأصدق في تاريخ السينما المصرية

قال المخرج خالد يوسف، إن المخرج الكبير عاطف الطيب هو الأقرب إلى قلبي مشيرا إلى أن يوسف شاهين أهم مخرج في السينما المصرية، ولكن الطيب هو المشروع الأصدق في تاريخ السينما.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية «إيمان أبو طالب»، في حلقة جديدة من برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»، أن رصيد عاطف الطيب في السينما المصرية 21 فيلما ومع ذلك هم من أصدق الأفلام في تاريخ السينما، فعاطف الطيب قد لا يمتلك أفضل تكنيك في السينما ولكنه صادق فيما ينقله ورأينا ذلك جميعا في فيلم «ضد الحكومة» الذي جمع العبقري بشير الديك في السيناريو مع أحمد زكي في الأداء.

وأكد أن التصوير في هذا الفيلم لم يكن أفضل شيء ولكنه كان صادقا ومعبرا عن الواقع، مشيراً إلى أن مشهد النهاية لو عرض في مشروع تخرج بالمعهد العالي للسينما، يمكن أن يتم رفضه، إلا أنه لمس جميع القلوب، لأن الطيب يتمتع بالحس الدرامي الذي يميزه.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعه في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.