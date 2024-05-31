محمد صبحي: تكريمي من راديو إنرجي يمثل لي شيئا كبيرا.. وأحضر لعمل مسرحي جديد

أعرب الفنان محمد صبحي عن سعادته بالتكريم الخاص من راديو إنرجي 92.1، في الحفل المقام حالياً في أحد فنادق القاهرة.

وقال «صبحي» في كلمة مسجلة له جرى عرضها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما: «أعتذر عن عدم الحضور للحفل وذلك لانشغالي بتحضير عمل مسرحي جديد، أشكر كل القائمين على راديو إنرجي على هذا التكريم الخاص».

وتابع محمد صبحي: «تكريمي يمثل لي شيء كبير ومهم على الرغم من همي الكبير بالفن في الوطن العربي الذي يمر بهذه الظروف الصعبة».

حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما

وكان كأس إنرجي للدراما والذي يقدمه محمد طارق أيضا في الموسم الثامن شهد مشاركة عدد كبير من الأعمال الرمضانية والتي تنوعت ما بين الاجتماعي، والكوميدي والتاريخي ومسلسلات الـ15 حلقة.

وأعلن راديو إنرجي 92.1، أن نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية وصل لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحي هو ضيف الموسم الثامن.

وشهد هذا الموسم من كأس إنرجي للدراما منح جائزة خاصة لأفضل مسلسل خارج رمضان وكانت الجائزة من نصيب مسلسل «حالة خاصة» ومن بطولة نجم الستاند أب كوميدي طه الدسوقي، الذي يقوم ببطولته الأولى، بجانب النجوم غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس.

وكان الموسم الثامن من كأس إنرجي للدراما شهد إشادة كبيرة من قبل لجنة تحكيم البرنامج بالأعمال المشاركة وبنسب التصويت وتكونت لجنة التحكيم من الناقد محمد نبيل، والناقدة فايزة هنداوي، والناقد رامي المتولي .