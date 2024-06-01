دعاء التوتر قبل الامتحان.. عالم أزهري ينصح الطلاب بترديد قول النبي يونس

مع اقتراب فترة الامتحانات، يعيش الطلاب تحديات وضغوطًا نفسية متزايدة، ومن أجل التغلب عليها، يلجأ الكثير منهم إلى الدعاء وتخفيف التوتر قبل الامتحان، في تلك اللحظات الحاسمة، يتحول الدعاء إلى سلاح روحي يمنح الطلاب الثبات والتفاؤل لمواجهة تلك الظروف الصعبة.

دعاء التوتر قبل الامتحان

وحول دعاء التوتر قبل الامتحان، نصح الشيخ خالد الجمل، الداعية الإسلامي الطلاب بضرورة الدعاء والاستغفار: «يجب عليكم أن تتذكروا دعاء النبي يونس عليه السلام، حيث قال في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، فهذا الدعاء يعتبر من أعظم الأدعية التي تذهب الهموم وتفرج الكرب.

وأكد «الجمل» في تصريحات لـ«الوطن» خلال حديثه عن دعاء التوتر قبل الامتحان، بأنه يجوز للطلاب أن يستعينوا بهذا الدعاء أيضًا ونصه: «رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا».

نصائح للطلاب

وإلى ذلك، قدّم الدكتور حسام النحاس، الخبير التربوي خلال حديثه لـ«الوطن» عدة نصائح لمساعدة الطلاب في الامتحانات، ومنها:

- الاعتماد على مصادر رسمية وتركيز أثناء المذاكرة.

- وضع جدول زمني للمذاكرة والمراجعة.

- اختيار مكان هادئ للمذاكرة بعيدًا عن الضوضاء.

تقليل التوتر:

- التمارين التنفسية العميقة والأنشطة الرياضية تساعد على التخلص من التوتر.

- تنظيم النوم والابتعاد عن المنبهات مثل القهوة قبل الامتحان.

الدعم النفسي من الأسرة:

- تهيئة أجواء مناسبة في المنزل للطلاب.

- تحضير الطلاب نفسيًا وتذكيرهم بأن الامتحانات ليست قضية حياة أو موت.

التحضير المسبق للامتحانات:

- عدم البدء في مذاكرة المواد في اللحظة الأخيرة لتجنب الضغط وزيادة التوتر.

- تجنب الحديث مع الأصدقاء عن المواد قبل الامتحان لتفادي الضغط النفسي.